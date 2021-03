Lumibrasil apresenta projeto do Natal Iluminado na Fecomércio









Mais uma empresa apresentou o projeto de paisagismo e decoração para o Natal Iluminado 2021. Dessa vez, foi a Lumibrasil, empresa sergipana que realizou as três últimas edições do evento realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, que atrai mais de 100 mil pessoas para as praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro Comercial de Aracaju. A apresentação do projeto foi feita pelos representantes da empresa, Alexandre Landim e Márcio Landim, para o presidente do sistema, Laércio Oliveira.

De acordo com Alexandre Landim, o projeto de iluminação para as praças centrais de Aracaju contemplará um planejamento decorativo muito maior que os das últimas edições realizadas nas praças, com mais de 72 mil metros quadrados de área iluminada. Compõem a decoração, o carrossel, uma roda-gigante, além de decoração interativa para o público infantil, com brinquedos para as crianças, espaço gourmet, decoração alusiva ao festejo natalino, com temática religiosa, projeções exibidas nas paredes da Catedral Metropolitana, e um túnel de luz entrecruzado, com design similar a uma igreja no estilo neoromano, com identidade visual diferenciada. Além disso o projeto contempla pórtico de entrada, um farol decorativo a ser instalado na Ponte do Imperador e centenas de peças de decoração. O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, comentou sobre o projeto apresentado.

“No ano passado, tivemos que fazer um Natal Iluminado diferente, com menores proporções, mas neste ano, queremos fazer um evento muito maior, para devolver a confiança às pessoas, pois estaremos num momento avançado da vacinação e a população poderá voltar a viver sua vida normalmente. Queremos levar dias melhores, mais bonitos, nesse cartão postal especial que promovemos, levando novas esperanças para nosso povo. Esse projeto ficou muito bonito e está atendendo as nossas expectativas, queremos dar esse presente para Aracaju novamente”, disse Laércio Oliveira.

Durante a apresentação, Laércio teceu algumas sugestões em companhia das diretoras regionais de Sesc e Senac, Aparecida Farias e Priscila Felizola, e do coordenador do Natal Iluminado, Alex Garcez, para que a praça Olímpio Campos seja focada no atendimento às famílias, com brinquedos para as crianças e a exploração de iluminação nas áreas verdes. Laércio lembrou que o trabalho realizado pela Lumibrasil nos anos anteriores a credencia para o desenvolvimento do projeto, e pela preferência de contratação de trabalhadores locais. O presidente também comentou sobre uma novidade que será realizada na programação do Natal Iluminado deste ano. Os dias de iluminação das praças serão marcados por uma vasta programação cultural desenvolvida por Sesc e Senac, em formato de parada natalina.

Fonte e foto assessoria