MPT-SE destina veículo para legião feminina de educação e combate ao câncer









23/03/21 - 12:14:41

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) destinou para a Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer um veículo Fiat Doblô, fruto de indenizações relativas aos processos judiciais em curso na Vara do Trabalho de Propriá.

De acordo com a presidente da Legião Feminina, Idalina Martinez Campos, a doação do veículo contribuirá muito para fortalecer e impulsionar o trabalho que é realizado pela entidade. Segundo a presidente da instituição, por ano cerca de 30 mil pessoas são beneficiadas com as ações da instituição, seja por meio de consultas, exames ou palestras.

Fundada em 1964, a Legião é entidade pioneira em Sergipe na prevenção do câncer ginecológico. Nas últimas décadas vem ampliando as atividades de prevenção do câncer de mama e boca.

Por Ana Alves