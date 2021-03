NOVO REITOR DA UFS, VALTER JOVINIANO DE SANTANA, É EMPOSSADO EM BRASÍLIA









23/03/21 - 06:00:24

O professor Valter Joviniano de Santana Filho tomou posse no cargo de reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para um mandato de quatro anos. Ele foi empossado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em Brasília nessa segunda-feira, 22.

Na próxima quarta-feira, 24, ocorrerá a tramsissão de cargo no Gabinete do Reitor, na UFS. “Aqui será um ato simples porque não há motivos para festa, diante de tudo o que está acontecendo, e também para evitar aglomeração”, disse o novo reitor.

Com 40 anos de idade, é o mais jovem a assumir o cargo de reitor da UFS. Ele foi nomeado na última quarta-feira, 17, e o decreto assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 18.

Para o novo reitor é importante conduzir a UFS de forma tranquila, administrando da melhor forma possível a instituição nesse momento de crise nacional. “Trata-se de um momento difícil, em que a universidade busca sua normalidade diante de um ano atípico por conta da pandemia. Queremos retomar e avançar em todas as atividades para ofertar um ensino de qualidade, com aproximação da sociedade”, ressaltou.

Na história

Professor associado do Departamento de Fisioterapia, Valter Santana trabalhou na implementação do campus de Lagarto e esteve à frente do Hospital Universitário de Lagarto (HUL). Natural de Salvador (BA), ele ingressou na UFS como professor efetivo em 2009.

Possui mestrado e doutorado em Fisiologia pela Universidade de São Paulo, e é membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia (SBFis) e da Sociedade Americana de Fisiologia (APS). Foi nomeado vice-reitor da UFS no dia 2 de dezembro de 2019, em razão da aposentadoria da professora Iara Campelo, que era a vice-reitora.

Fonte: UFS