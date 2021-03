O GESTO DE FÁBIO MITIDIERI E ALESSANDRO PRECISA SER REPRODUZIDO, DIZ VEREADOR









23/03/21 - 12:05:45

Durante a 20ª sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), realizada de forma remota na manhã desta terça-feira, 23, o vereador Professor Bittencourt (PCdoB) utilizou o Pequeno Expediente e parabenizou o gesto do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD/SE) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania) por destinarem recursos ao estado de Sergipe para a aquisição de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com o vereador, esse é um gesto que deve ser reproduzido pelos demais parlamentares da câmara de deputados e do senado federal. “Que esse exemplo do deputado Fábio Mitidieri e do senador Alessandro Vieira também acabe tocando o coração, a mente e sensibilize todos os nossos parlamentares do estado de Sergipe. Essa é uma luta de todos, uma luta que não tem partido, ideologia, e não tem qualquer coloração que não seja a cor da vida, que não seja a ideia de preservar a vida das pessoas”, pontuou.

O vereador reconhece o esforço de ambos os parlamentares na urgência da vacinação para reduzir o contágio do coronavírus e diz esperar mais gestos nesse sentido nos próximos dias. “Não há luta maior que estejamos vivendo nesse momento que não seja contra a covid-19. O gesto desses dois parlamentares sergipanos tem um simbolismo importante e precisa ser registrado e reproduzido pelos demais. Espero que nos próximos dias Aracaju e Sergipe possam ouvir notícias que os demais parlamentares despertaram esse mesmo gesto”, finalizou o parlamentar.

Por David Rodrigues, Assessoria de Comunicação