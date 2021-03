PLENO DO TRT20 COMPÕE LISTA TRÍPLICE PARA NOMEAÇÃO DE DESEMBARGADOR









23/03/21 - 10:44:30

Na sexta-feira, 19/3, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizou sessão pública telepresencial para a composição de lista tríplice objetivando preenchimento de cargo vago de Desembargador.

A formação da lista tríplice visa à promoção de Juiz Titular de Vara do Trabalho a Desembargador do Trabalho, pelo critério de “merecimento”, em razão da vacância do cargo do Desembargador João Aurino Mendes Brito, decorrente de sua aposentadoria voluntária.

Dentre os quinze juízes titulares de 1º grau, candidataram-se à vaga: o Juiz José Augusto do Nascimento, titular da Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória; a Juíza Kátia Alves de Lima Nascimento, titular da Vara do Trabalho de Lagarto; e a Juíza Laura Vasconcelos Neves da Silva, titular da Vara do Trabalho de Itabaiana. Os interessados compõem a quinta parte (20%) dos juízes titulares de Varas.

Iniciando as formalidades, a Secretária do Tribunal Pleno leu a pauta da Sessão Administrativa. Na sequência, o Desembargador Presidente do TRT da 20ª Região, Fabio Túlio Correia Ribeiro, relator do processo, descreveu como transcorreu o procedimento, desde o início, e leu o seu voto.

Na sequência, os demais demais membros do Tribunal proferiram o seu voto, seguindo o voto do relator, por unanimidade, a saber: a Desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, Vice-Presidente do TRT da 20ª Região; o Desembargador Josenildo dos Santos Carvalho, decano do Tribunal; a Desembargadora Maria das Graças Monteiro Melo; o Desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso; o Desembargador Thenisson Santana Dória; e a Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim. O Procurador do Trabalho Adson Souza do Nascimento representou o MPT/SE na Sessão.

Finalizada a votação, o Presidente do TRT20 proclamou o resultado, definindo os nomes que integram a lista tríplice, todos com sete votos, em ordem alfabética:

José Augusto do Nascimento, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória;

Kátia Alves de Lima Nascimento, Juíza Titular da Vara do Trabalho de Lagarto;

Laura Vasconcelos Neves da Silva, Juíza Titular da Vara do Trabalho de Itabaiana.

“É motivo de orgulho para este Tribunal, que expresso na condição de seu Presidente e Corregedor, a satisfação de ver três colegas que concorrem à promoção por merecimento se revelarem por sua competência, não somente no âmbito regional, mas também no âmbito nacional, como magistrados de destaque, por projetarem, por meio pelo iGest, as Varas do Trabalho que coordenam entre as melhores do País. Ressalto, dessa forma, que todos os componentes desta lista tríplice estão qualificados e preparados para assumir o cargo de Desembargador da Instituição”, declarou Fabio Túlio Correia Ribeiro.

Por fim, o Desembargador Presidente concedeu a palavra aos juízes integrantes da lista tríplice, que demonstraram satisfação por fazerem parte do Tribunal e, neste momento, por terem seus nomes nesta indicação.

Doravante, a lista será enviada ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, observadas as formalidades normativas e, posteriormente, ao Excelentíssimo Presidente da República, que, então, procederá à escolha e nomeará o próximo desembargador ou a próxima desembargadora deste Regional.

Assista à sessão pública telepresencial, que se encontra disponível no canal do TRT20 no YouTube.

