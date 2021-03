Prefeitura de Aracaju manterá toque de recolher até 31 de março e intensificará ações nos terminais de integração









23/03/21 - 12:20:47

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, na manhã desta terça-feira, 23, o Comitê de Operações Emergenciais (COE), para tratar das novas medidas restritivas de enfrentamento ao coronavírus em Aracaju. O decreto municipal se adequará à nova resolução estadual, com prorrogação do toque de recolher até o dia 31 de março. No encontro, o gestor determinou ainda melhorias no funcionamento dos terminais de integração do transporte público, com desinfecção e organização do fluxo de pessoas.

“Nosso decreto se adequa ao que o governo estabeleceu, com a manutenção das medidas até o dia 31. É fundamental manter as medidas e dar continuidade ao nosso trabalho de fiscalização, que tem sido essencial para assegurar o cumprimento das medidas”, declarou o prefeito. “Ao mesmo tempo, daremos o máximo de celeridade na vacinação na nossa cidade. Temos feito um trabalho muito organizado, sem aglomerações e com o respaldo da população. Vamos dar continuidade a este trabalho”, reforçou.

Em relação ao transporte público, a gestão municipal manterá a estratégia de disponibilizar 100% da frota das empresas para circulação na cidade e remanejar mais veículos para linhas de maior demanda nos horários de pico. Também ficaram definidas estratégias para atuação nos terminais de integração, com a fiscalização e organização do fluxo de passageiros, além de intensificar a desinfecção e a limpeza. “Reconhecemos a problemática que envolve o transporte público e temos buscado medidas para minimizar a superlotação nos horários de pico”, afirmou Edvaldo.

Medidas

De acordo com a Resolução Estadual, que será seguida pelo município, fica mantido o toque de recolher das 20h às 5h de segunda a quinta-feira. Também permanece o horário final de funcionamento dos estabelecimentos de serviços e comerciais, inclusive lojas de conveniência, até às 18h, e dos supermercados e congêneres até as 19h, de modo a garantir o deslocamento dos seus colaboradores às suas residências.

Já na sexta, 26, sábado, 27, e domingo, 28, todos, incluindo supermercados e congêneres, devem encerrar as atividades até as 17h, uma vez que o toque de recolher será das 18h às 5h nestes três dias. No sábado, 27, e no domingo, 28, atividades não-essenciais estão proibidas. Praias e parques permanecerão fechados. Os serviços de delivery podem funcionar durante o toque de recolher. O serviço de take away não poderá funcionar durante o toque de recolher.

Para o professor Paulo Martins, da Universidade Federal de Sergipe, que integra o COE, as medidas estão acertadas. “É preciso ter calma para ver os efeitos dos decretos. Deveremos sentir os efeitos nas próximas semanas. Estas medidas e a vacinação acelerada em Aracaju são o caminho para superarmos este momento”, afirmou.

Por Tirzah Braga

Foto: Ana Lícia Menezes