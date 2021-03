SMTT REGISTRA FURTO DE MAIS DE 800 METROS DE CABOS DE SEMÁFOROS ESTE ANO









23/03/21 - 16:59:25

O semáforo do cruzamento entre as ruas Acre e Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos, ficou sem funcionar, na última segunda-feira (22), devido a mais um furto de cabos registrado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju.

Os agentes de trânsito do órgão estiveram no local para organizar o fluxo de veículos, enquanto a equipe semafórica realizava os reparos do equipamento. Com mais esse registro, este ano, a SMTT já contabiliza 820 metros de fios roubados.

Em fevereiro, foram dois casos: um no cruzamento entre as avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco – cerca de 700 metros -, e outro no cruzamento entre as avenidas Gentil Tavares e Simeão Sobral – 70 metros. Dessa vez, o furto foi de 50 metros.

Além dos evidentes prejuízos ao trânsito da cidade, os furtos causam danos aos equipamentos e perdas financeiras aos cofres públicos. O superintendente da SMTT, Renato Telles, lamenta o ocorrido e orienta a população a denunciar os casos suspeitos.

“Além de trazer despesa para o cofre público, já que em casos de furto precisamos fazer a reposição com novos cabos, essa prática ilegal causa transtornos para o trânsito e, consequentemente, para a população. Por isso, lamentamos quando isso acontece e pedimos que, ao presenciar uma pessoa suspeita mexendo nos semáforos, a população denuncie para a Polícia Militar, através do 190, ou Guarda Municipal de Aracaju, no 153. A ligação é gratuita e anônima”, recomenda.