Zezinho Sobral lamenta situação crítica e descarta desassistência









23/03/21 - 12:31:20

O líder do Governo na Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Zeinho Sobral (PODE) lamentou na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe na manhã desta terça-feira, 23, o agravamento da pandemia da Covid-19 em Sergipe. Segundo ele, o estado enfrenta atualmente uma situação mais crítica em relação à Covid-19, se comparando a 2020 e lamentou a previsão de um novo pico da doença para o próximo mês de abril.

“É necessário que façamos uma ponderação quanto ao momento vivenciado em virtude da pandemia da Covid-19, em todo o mundo, em especial no Brasil e em Sergipe. O momento da segunda onda esse ano veio mais forte do que a primeira, ano passado; os hospitais estão com situações mais críticas, inclusive em função dos atendimentos nas UTIs gerais. Antes o paciente passava três semanas numa UTI Covid e podia ser remanejado para uma UTI geral, mas hoje a UTI geral está repleta. Fizemos um esforço hercúleo me Sergipe e ultrapassamos 200 novos leitos de UTI exclusivos para a Covid”, enfatiza.

Zezinho Sobral acrescentou que a questão da falta de medicamentos em hospitais públicos e particulares é gravíssima. “Nós vimos o Ministério da Saúde requisitando aos laboratórios com o objetivo de manter os pacientes estáveis, mas há uma dificuldade. Aqui em Sergipe o número de atendimentos já era grande, imagine agora com a Covid-19 assolando. A transparência do Governo do Estado nesse momento é grande, inclusive abrindo dialogos, mas é preciso entender que há limites de equipes de profissionais intensivistas, tendo ido buscar também o compartilhamento de profissionais com estados vizinhos. Em Sergipe não vimos desasistência e não podemos politicar”, afirma observando que entende a defesa de tratamentos de prevenção, mas o importante é a vacinação da população.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz