Zico participa de aula especial para universitários e fãs









23/03/21 - 13:27:59

Na próxima quinta-feira (25), a partir das 19h, o craque Zico – um dos maiores ídolos do futebol nacional – será o convidado especial da abertura oficial das aulas do primeiro semestre dos cursos de graduação da Estácio. Zico, que mantém uma parceria de longa data com a instituição por meio da Escola de Futebol Zico 10, participará de um grande bate papo com Eduardo Parente – professor e presidente da Estácio. O craque falará sobre a importância da formação profissional nos dias de hoje e também promete mostrar como médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos por meio da educação física, entre outras carreiras, contribuem para os shows do esporte mais amado do país.

Durante sua apresentação, Zico enfatizará ainda que seus professores – do ensino fundamental e médio – também o ajudaram muito a direcionar sua vida e sua formação enquanto cidadão e esportista. O evento será realizado para todos os estudantes do Brasil da Instituição de Ensino Superior e o público externo poderá acompanhar o encontro pelo canal da Estácio no YouTube (https://www.youtube.com/user/Estacio/).

Zico – o maior ídolo da história do Flamengo – conquistou diversos títulos como o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e o Mundial de Clubes, Campeonato Carioca, entre outros. O “Galinho de Quintino”, como era chamado carinhosamente, participou de três Copas do Mundo, jogando pela seleção brasileira. No final de sua carreira como jogador, ele foi o grande embaixador do futebol do Japão, desenvolvendo o esporte neste país. Zico treinou ainda a Seleção Japonesa, além das equipes da Turquia, Qatar, Índia, Grécia, Rússia, Uzbequistão, entre outras.

“Receber Zico em uma aula Nacional da Estácio é um grande prazer, pois ele inspira pessoas de todas as idades. Queremos levar aos nossos estudantes a oportunidade de conhecerem um craque que atua além dos campos de futebol e poderá falar sobre motivação, luta, superação e persistência. Zico é um grande gestor e consegue ajudar muitos jovens e crianças na escola de Futebol Zico 10, ele transforma a vida de muitas pessoas por meio do esporte, valor totalmente alinhado com a missão da Estácio que é “Educar para Transformar”, comenta Claudia Romano, vice-presidente de Relações Governamentais, Sustentabilidade e Comunicação da Estácio.

Pilar Estácio no Esporte

A Estácio é uma das maiores e mais respeitadas instituições do setor educacional brasileiro. Há 50 anos, proporciona acesso a um ensino de qualidade em larga escala e de maneira única. Dentro do pilar Esporte no programa de Responsabilidade Social “Educar para Transformar”, a instituição é hoje uma das maiores incentivadoras do esporte no país, com o programa Estácio no Esporte. Atualmente, mais de 500 atletas e paratletas são apoiados por meio de bolsas de estudo.

O programa promove alguns dos principais eventos esportivos do Brasil, além de manter parcerias com diversas ONGs e instituições esportivas. A Instituição, que também é signatária do Pacto pelo Esporte, conta com atletas como Chloé Calmon (surfe), Laís Souza (ex-atleta de ginástica), Daniele Hypólito (ginástica), Fernanda Keller (triatleta).

Presente nos Jogos Rio 2016, a Estácio foi a primeira instituição de ensino apoiadora olímpica, sendo a provedora dos serviços de seleção e capacitação dos 140 mil voluntários e 6000 colaboradores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Ainda em 2016, a companhia conquistou o Prêmio Aberje Nacional na categoria Comunicação de Programas, Projetos e Ações Esportivas com o case “Estácio no Esporte – Formando Campeões”. O case mostrou a forte e ampla ligação da instituição com o esporte ao longo dos anos e no período dos Jogos Olímpicos.

Serviço:

Evento – Aula inaugural com Zico

Dia – 25 de março

Horário – a partir das 19 horas

Transmissão – https://www.youtube.com/user/Estacio/

Foto: EBC TV Brasil

Da assessoria