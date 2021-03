Covid-19: cuidados pós-vacinação, explica médico e professor









24/03/21 - 07:45:14

A vacinação contra covid-19 avança em todo País e em Aracaju não é diferente. Diante do cenário de incertezas da pandemia, surge o questionamento sobre cuidados pós-vacina.

De acordo com o médico e professor da Universidade Tiradentes, Matheus Todt, não existe recomendação específica para o pós-vacina. No entanto, os cuidados sanitários devem ser mantidos.

“Não há nenhuma recomendação específica aos idosos pós-vacina. Deve-se, apenas, manter-se atento, pois podem ocorrer algumas reações vacinais como febre baixa, dor no corpo e dor no corpo”.

Questionado sobre efeitos colaterais, Todt explicou que não há registro. “Não há relatos de efeitos colaterais importantes como alteração de reflexos ou outras alterações neurológicas”.

Cuidados

O uso de máscara de proteção, higiene constante das mãos e manutenção do isolamento social, especialmente evitando-se aglomerações, continuam sendo fortes aliados no combate à Covid-19, uma vez que ainda não é possível promover a vacinação em massa.

No Brasil, são utilizadas para a vacinação contra a covid-19 as vacinas CoronaVac (Sinovac/Butantan) e Astrazeneca. Neste momento, apenas os vacinados com a CoronaVac estão recebendo a segunda dose do imunizante, dado que o intervalo de aplicação da vacina AstraZeneca é de até 90 dias.

Assessoria de Imprensa