Energisa participa de Webinário Estadual de Prevenção aos Efeitos das Chuvas









24/03/21 - 09:20:52

Medidas preventivas devem ser adotadas para minimizar impactos causados pela estação mais chuvosa do ano

Entre os meses de março a julho, quando há um aumento da intensidade das chuvas, ventos fortes e descargas atmosféricas que são capazes de provocar queda de árvores e galhos ou lançar objetos sobre a rede de energia, interrompendo o fornecimento de energia para o consumidor.

Todos os anos, no período que antecede às chuvas em Sergipe, a Energisa estuda planos de ação e estratégias preventivas, capazes de minimizar os impactos causados pela estação úmida para a população.

Estas ações serão apresentadas no ‘Webinário Estadual de Prevenção aos Efeitos das Chuvas 2021’, que acontece no dia 26 de março, no horário das 8h às 11h, e será online, transmitido pela plataforma Youtube.

“No ano de 2020, o número de ocorrências no período úmido foi 7% maior que o verificado no ano de 2019. Para 2021 esperamos uma variação climática ainda mais forte. Vamos mostrar como estamos nos preparando para enfrentar esse cenário adverso”, explica o gerente de Operações, Daniel Flor.

O tema “Prevenção de incidentes com a rede elétrica no período das chuvas”, será trabalhado como forma de preparar profissionais que atuam na prevenção de desastres e principalmente alertar os municípios e a população sobre os prejuízos produzidos pelas chuvas e da necessidade de se prepararem para os meses mais críticos. Os interessados podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

Em caso de acidente e quando houver falta de energia na rede elétrica, entre em contato com os canais da Energisa:

Call Center: 0800 079 0196

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Comunicação Energisa Sergipe