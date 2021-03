Justiça da Paraíba decreta a prisão de três policiais de Sergipe suspeitos de homicídio









A Justiça da Paraíba decretou a prisão temporária dos policiais de Sergipe que participaram da operação que matou o jovem comerciante Gefferson Moura, em Santa Luzia, no Sertão daquele Estado.

A prisão foi realizada em Aracaju após uma decisão do Poder Judiciário paraibano, que decretou a prisão temporária. Os presos são um delegado e um agente de investigação da Polícia Civil e um policial militar de Sergipe.

A equipe de Sergipe, que é composta por um delegado, um agente de investigação da Polícia Civil e um policial militar, se apresentou voluntariamente e está custodiada em unidades policiais de Sergipe.

Veja o que diz a nota da SSP

Sobre a operação do Departamento de Narcóticos (Denarc) na cidade de Santa Luzia, no interior da Paraíba no último dia 16 de março, a Polícia Civil de Sergipe informa que três policiais se apresentaram voluntariamente nesta terça-feira (23) e foram cumpridos mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça da Paraíba e solicitados pela Polícia Civil daquele estado.

Seguindo determinação judicial, os três policiais estão à disposição da Justiça e da Polícia Civil da Paraíba e ficarão custodiados em unidades policiais do estado de Sergipe, já a partir da noite desta terça-feira. Os servidores foram afastados das suas funções na última sexta-feira (19), justamente para garantir uma investigação isenta e transparente.

O inquérito policial continua em andamento no estado da Paraíba. A Polícia Civil de Sergipe reitera que a Corregedoria da Instituição também acompanha o caso e contribui com as investigações.