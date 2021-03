PL de Neto Batalha proíbe passageiros em pé no transporte coletivo









24/03/21 - 06:30:39

Preocupado com a superlotação nos ônibus, o vereador Neto Batalha (PP) apresentou nesta terça-feira, 23, durante sessão virtual na Câmara Municipal de São Cristóvão, um projeto de lei que determina a proibição de passageiros em pé no transporte coletivo público que circule pelas ruas da quarta cidade mais antiga do Brasil. “São medidas de proteção ao coronavírus neste momento delicado da pandemia”, diz o vereador.

Caso seja aprovado o PL de Neto Batalha, as empresas de ônibus ficam obrigadas a higienizar os veículos internamente e externamente ao final de cada jornada. “Também fica obrigatória a oferta de suportes com álcool gel no interior dos veículos e nos pontos de ônibus, bem como manter as janelas abertas durante o percurso das viagens”, acrescentou.

Ainda de acordo com o autor do projeto, as empresas de ônibus que desrespeitarem o conteúdo da lei terão seus alvarás de funcionamento suspensos para operarem no município de São Cristóvão. “São medidas duras e que desde já peço a compreensão dos colegas de parlamento para aprovação de imediato. Só assim traremos mais conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo da nossa cidade”, declarou.

Fonte e foto assessoria