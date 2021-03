PMA DIVULGA EDITAL DE PSS PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO









24/03/21 - 10:36:24

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), publicou, nesta quarta-feira, 24, o edital nº 1/2021 para o Processo Seletivo Simplificado para contratação de professores substitutos por parte da Secretaria Municipal da Educação (Semed). As inscrições para a seleção acontecem de 29 de março a 5 de abril, através do site da Prefeitura.

São 389 vagas para contratação temporária na função de professor substituto, além de cadastro de reserva. Conforme o edital, o preenchimento das vagas vai desde a Educação Infantil até o 9º ano, nas áreas de Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Língua Inglesa, Educação Física e Artes.

Todo o processo seletivo será feito online, sem que o candidato precise se deslocar aos órgãos municipais. O objetivo é evitar quaisquer aglomerações, além de gerar mais comodidade aos candidatos interessados em participar da seleção.

Clique aqui e confira o edital completo.