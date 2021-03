PROFESSORA LOIDE MARQUES SAI DA INTUBAÇÃO E PERGUNTA PELO MARIDO E FILHOS









24/03/21 - 01:38:48

O vice-prefeito Joselildo Almeida do Nascimento (Pank) comemorou a notícia de que sua esposa, a Professora Loide Marques, foi liberada do procedimento de entubação orotraqueal na noite de segunda-feira (22/03), porém, só foi informado no final de tarde desta terça-feira (23).

Ela foi vítima da Covid-19. No dia 13 de março deu entrada no Hospital de Canindé de São Francisco e dia 15 foi entubada no Hospital de Cirurgia, Aracaju. Passou oito dias sendo acompanhada e mesmo ser estar com o tubo de oxigênio, continua na UTI, sendo monitorada e reage bem.

Seu esposo, o vice-prefeito Pank, disse que ela ao sair da intubação procurou pelos filhos e por ele (Pank). Esse estado de comportamento de Loide mostra que ela reagiu bem e em breve receberá alta médica, é o que os familiares aguardam. A informação para Pank foi repassada pelo irmão dela.

Loide tem dois filhos, o vereador Hugo e Pedro. Pank não esqueceu de agradecer as pessoas, amigos e familiares que enviaram mensagens de conforto e orações pela recuperação de Loide que é uma cidadã muito conhecida em Canindé de São Francisco.

Por Adeval Marques