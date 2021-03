“Setor de turismo precisa de incentivo em Aracaju”, afirma Eduardo Lima









24/03/21 - 09:52:10

A declaração foi dada durante um encontro com o secretário municipal de Indústria Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães, no qual foram discutidas as ações que a secretaria tem planejado para reaquecer o setor, que vem acumulando prejuízos desde o início da pandemia.

O vereador Eduardo Lima (Republicanos) destacou a importância de Aracaju para o turismo no Nordeste, segundo o parlamentar, “a cidade é destino certo em várias épocas do ano, por causa da hospitalidade e belezas naturais”. Ainda segundo Eduardo, “isso se perdeu, por causa da pandemia, mas o turismo precisa ser novamente incentivado, já que a economia da capital também precisa disso”, enfatizou. O secretário Marlysson Magalhães concordou com o parlamentar e garantiu que o município já está preparando um plano de retomada. “São quase R$8 milhões reservados para o setor”, afirmou o secretário.

Na semana passada, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE), em conjunto com entidades do trade turístico, apresentaram à Prefeitura de Aracaju, sugestões para amenizar a crise que assola o setor. Entre os pedidos, está a redução do ISS e prorrogação do parcelamento do IPTU. Caso essas medidas sejam acatadas pela prefeitura e o investimento da secretaria de turismo seja feito em conjunto, o setor terá grandes chances de recuperar os prejuízos.

Eduardo Lima se mostrou entusiasmado com o resultado da reunião e garantiu que vai defender o assunto na Câmara Municipal. “Foi uma conversa produtiva, inclusive saio feliz, sabendo que há um investimento de quase R$8 milhões pré-definido para contemplar o setor turístico da nossa cidade”, pontuou.

Por Valéria Samtana