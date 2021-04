Aracaju Parque Shopping e Grupo AD promovem campanha de incentivo à vacinação









30/03/21 - 15:55:48

Campanha #JuntosPelaVacina enfatiza a importância da imunização contra a covid-19 e conta com o apoio dos 40 shoppings do portfólio da administradora

O Aracaju Parque Shopping e o Grupo AD Shopping, maior administrador independente de shopping centers do País e que em 2021 completa 30 anos, realizam uma campanha nas redes sociais de incentivo à vacinação contra a covid-19. A #JuntosPelaVacina tem como objetivo mobilizar a população e salientar a importância de se vacinar neste momento. Além da mobilização nas redes, na campanha desenvolvida pela agência Alchemy, a administradora também atua em frentes de apoio nos municípios onde estão localizados seus 40 empreendimentos, para que os espaços possam ser utilizados como postos de vacinação.

“O início da imunização é um momento esperado e essencial para toda a população. Os shoppings exercem influência relevante junto à sociedade e é de fundamental importância fortalecer essa mensagem de conscientização e levar esperança de um mundo melhor para todas as pessoas neste momento. Por isso, estruturamos essa campanha, que reúne uma forte rede de apoio em nossos 40 empreendimentos, para enfatizar a importância de se vacinar”, afirma Christian Magalhães, Head de Marketing Corporativo da AD Shopping.

Presente nas cinco regiões do País, a administradora também formalizou um ofício para as prefeituras das cidades onde estão localizados os shoppings que administra, e colocou seus espaços à disposição dos órgãos de saúde, como eventuais postos de drive-thru para a campanha de vacinação. Além de atenderem a todos os protocolos sanitários, são pontos estratégicos e de fácil acesso, que podem fazer a diferença durante o período de imunização para a sociedade.

Entre os empreendimentos que já contam com postos ativos, estão os shoppings Araçatuba Shopping, Shopping Pátio Pinda, Shopping Penha, Shopping Rio Claro e Taubaté Shopping, no Estado de São Paulo; o Camará Shopping, em Camaragibe, Pernambuco; e o Minas Shopping, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

