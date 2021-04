Luciano Bispo recebe visita do presidente da APCEF de Sergipe









30/03/21 - 14:37:30

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete, na manhã desta terça-feira (30), o presidente da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF/SE), Diogo Melo. Eles falaram sobre medidas restritivas dos bancos, por prevenção ao coronavírus.

De acordo com o presidente da APCEF de Sergipe, o motivo da visita foi pedir apoio na aprovação ao Projeto de Lei de autoria da deputada Kitty Lima.

“Estamos aqui na Alese para pedir a aprovação do Projeto de Lei da deputada Kiity Lima. Esse projeto trata sobre maiores medidas restritivas nos bancos, em especial, o da Caixa Econômica Federal. O movimento da Caixa é muito grande, e as medidas restritivas evitarão a difusão do vírus entre clientes e funcionários”, defendeu Diego Melo.

Diego Melo declarou ainda que o estado de Alagoas adotou, recentemente, uma lei semelhante à proposta pela deputada no projeto.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões – Alese