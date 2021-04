Natanzinho Lima lança novo disco e aposta no piseiro romântico









30/03/21 - 06:14:15

Natanzinho Lima começou o ano de 2021 com muitos motivos para comemorar. O jovem cantor que se consagrou com o sucesso ‘Localiza não’, agora faz parte do casting Teo Santana Produções e conta com assessoria de imprensa do jornalista Fredson Navarro com a Navarro Comunicação. O músico que tem apenas um ano de carreira, acaba de lançar seu quarto disco com novidades, começando pela mudança de estilo: do arrocha para o piseiro romântico. Com mais de 80 mil seguidores no Instagram, o artista se aproxima da marca dos 3 milhões de plays nas plataformas digitais.

“Estou muito feliz em entrar para este time de sucesso pilotado por Teo Santana. Qual o artista que nunca sonhou em fazer parte de uma das maiores produtoras de eventos do Brasil? Sempre sonhei com esse momento e estou muito feliz e grato pela oportunidade! Hoje é um sonho realizado e a palavra que me define é gratidão. É uma grande responsabilidade e me comprometi em dar o meu melhor. Acredito que a partir de agora a cobrança será muito maior e é uma satisfação indescritível em integrar este casting que conta com grandes artistas como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Luan Santana, Alok, Rai Saia Rodada, Jonas Esticado, Devinho Novaes e Arreio de Ouro”, comemora o cantor.

O artista começou a carreira cantando arrocha, e agora em fase mais madura, está investindo no piseiro romântico.

“Escolhi o arrocha por ser um ritmo que eu me identificava com músicas mais românticas e ser predominante na nossa região. Foi uma fase muito bacana que tive a oportunidade de começar e mostrar meu trabalho. Fui abraçado pelo público e agora início uma nova etapa com mãos amadurecimento. Foi uma mudança radical estilo musical quando iniciei a parceria com a Teo Santana Produções. Teo, muito visionário, me perguntou na nossa primeira reunião se eu já havia me imaginado cantando o piseiro. Ele apostou em mim e disse que acredita que posso construir uma carreira nacional cantando este ritmo envolvente que está em ascensão. Na hora aceitei o desafio e comecei a estudar. Gostei muito e o novo disco chegou muito lindo. Durante dois meses me preparei para essa mudança, fazendo aulas de canto na sala verde com o professor Rick Gomes, onde ele incorporou minha voz para o ritmo colocando mais grave e reduzindo o agudo típico do arrocha, além disso continuei o trabalho com a fonoaudióloga Rafaely Passos e continuo buscando melhorar a cada dia. Fiquei ouvindo e assistindo vários artistas do gênero para ter referências, afinal foi uma mudança radical que exigia muito de mim. Graças a Deus lançamos esse novo ‘Natanzinho’ com um estilo e pegada única, que em poucos dias de lançando está tendo uma aceitação incrível”, vibra.

A aposta do novo disco é o hit ‘Nossa data’. “A música é o carro chefe do CD que conta ainda com a regravação de ‘Localiza não’ na pegada do piseiro. Estou ansioso para retornar aos palcos com o piseiro, mas teremos momentos românticos e também mais agitados. O repertório será bem eclético com músicas atuais e também com músicas antigas com um novo arranjo musical”.

O canal de Natanzinho no Sua Música se aproxima da marca dos 3 milhões de plays e o cantor faz planos. “É a resposta da aprovação do público e sem dúvidas, é um número muito expressivo para um artista que tem apenas um ano de carreira, que basicamente quase não fez shows devido a pandemia. Isso mostra que a aceitação do público só aumenta a cada novo trabalho lançado. Estou trabalhando na divulgação deste CD e quero gravar um EP autoral e clipes no segundo semestre”.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro