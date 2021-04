“Para o bem da saúde pública e da soberania nacional, é preciso afastar Bolsonaro da Presidência”, afirma João Daniel









Em discurso feito de forma remota durante a sessão da Câmara nesta terça-feira, dia 30, o deputado federal João Daniel (PT/SE) destacou que o Brasil vive uma das mais graves crises sociais da sua história, com o aumento do desemprego, da fome, da miséria, diante de uma política econômica que vem desde o golpe dado contra a presidenta Dilma Rousseff e passou pelos governos Temer e agora com Jair Bolsonaro. “O que vemos é a total destruição da economia brasileira”, disse.

Segundo o parlamentar, o país vive um grande ataque por parte do governo Bolsonaro, de privatização de empresas importantes, empresas estas, ressaltou o deputado, que dizem respeito à soberania nacional, que geram lucros, receita, empregos e desenvolvimento nacional. “Entre elas falo das empresas do Sistema Eletrobras, dos Correios e do ataque que vem sendo feito à Petrobras e a venda de refinarias para nossa total dependência das grandes empresas de petróleo”, acrescentou.

João Daniel destacou ainda que, não bastasse o abandono da saúde pública, este é um governo que não tem nenhum projeto para o povo brasileiro e para a defesa do desenvolvimento nacional. “É um governo entregue às grandes corporações. Por isso, mais do que nunca, para o bem da saúde pública, das estatais e do povo, precisamos afastar o presidente Bolsonaro. Ele não tem condições nenhuma de governar”, afirmou.

O deputado disse que por isso é fundamental que o Congresso debata a questão da soberania nacional, do desenvolvimento nacional, da situação emergencial da vacina contra a Covid-19, do pagamento do auxílio emergencial aos que precisam num valor digno e dos cuidados com o povo. “E nesses assuntos Bolsonaro mostrou que é incompetente, não tem capacidade, a não ser bajular e se aliar aos bancos e grandes corporações. Por isso impeachment já de Bolsonaro!”, frisou João Daniel.

