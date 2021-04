PM CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA HOMEM POR APLICAR GOLPES









30/03/21 - 11:19:39

O Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuou, no município de Nossa Senhora do Socorro, a prisão de Jailton de Jesus, 64 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto e uma investigação do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) por diversos golpes aplicados por ele. A prisão ocorreu na última segunda-feira, 29.

Militares do BPRp realizavam rondas pelo município de Nossa Senhora do Socorro, quando foram informados de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria transitando pelo loteamento Merengue. Diante das informações recebidas, os policiais se deslocaram até a região e começaram a diligenciar na localidade.

O suspeito foi abordado e constatou-se que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Após receber voz de prisão, o suspeito foi conduzido para o Depatri, onde todas as demais medidas legais foram adotadas.

Informações e foto SSP