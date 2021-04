Propriá: Calçamento de ruas do conjunto Maria do Carmo entra em fase final









Na tarde desta segunda-feira, 29, o prefeito de Propriá, Valberto Lima, esteve visitando o Conjunto Maria do Carmo com o objetivo de acompanhar de perto a fase final do projeto que tem início previsto para o segundo semestre deste ano. O projeto irá permitir melhor urbanização e mobilidade para a comunidade.

Para Valberto, o esforço está sendo coletivo para a realização do sonho da pavimentação do conjunto. “Assumimos a missão de oferecer aos propriaenses qualidade de vida. Pouco a pouco, estamos conseguindo trazer mais infraestrutura para nossa cidade. Estamos dando passos curtos, mas firmes. Queremos melhor qualidade de vida e mais infraestrutura para nossa população, trabalhando com honestidade e transparência”, disse.

O projeto encontra-se em fase final no setor de engenharia. No mês de abril, por se tratar de convênio federal, será enviado para análise técnica na Caixa Econômica, em seguida haverá a licitação. O valor da obra estima-se em torno de um milhão de reais e a previsão do início das obras logo no começo do segundo semestre.

Valberto Lima também esteve visitando a Rua Aldeia, no Conjunto Maria do Carmo, que também contará com serviços de pavimentação. As visitas técnicas foram finalizadas no Bairro Matadouro para conferir de perto o serviço de pavimentação que está em fase de conclusão.

Estiveram presentes na visita, o Secretário de Governo Luã Lima, o Coordenador de Planejamento Antônio Souza, os Engenheiros José Antônio Dias Neto e Francisco Xavier Neto.

