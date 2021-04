SECRETÁRIA DE SAÚDE, MÉRCIA FEITOSA, DESTACA AÇÕES NA PANDEMIA EM SERGIPE









30/03/21 - 16:07:27

Na manhã desta terça-feira (30), a secretária de Estado da Saúde (SES), Mércia Feitosa, comparece à Assembleia Legislativa de Sergipe para prestar contas do último quadrimestre do exercício de 2020. Com a exposição, a gestora cumpre dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda, da Lei de Acesso à Informação Pública.

Diante do enfrentamento ao coronavírus, a secretária também está apresentando um panorama atualizado das ações que a SES vem desenvolvendo em todo o estado. “Além da apresentação do último quadrimestre de 2020, apresentamos o panorama atualizado da covid e da vacinação. No ano passado nós avançamos na cobertura de leitos nas UTI. Nesse momento estamos falando da cobertura das imunizações em todo o estado”, adiantou a secretária.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões