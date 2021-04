Senac do estado de Sergipe abre vagas para vários cursos









Aulas dos cursos presenciais seguindo todas as orientações de combate à COVID-19

O Senac Sergipe está com inscrições abertas em diversos cursos. A programação inclui opções variadas – desde estética a beleza, passando por histórico, gastronomia e gestão – em treinamentos de forma híbrida, com aulas teóricas online e práticas presenciais, atendendo a todas as recomendações sanitárias e de saúde para o enfrentamento da pandemia, conforme decretos governantes.

No entanto, além da oferta de vagas, há toda uma estrutura pensada não só no aperfeiçoamento do aluno, como também na segurança dele, algo essencial em tempos de pandemia. “Estamos sempre reservando a turma com 50% de sua ocupação desde quando começou uma pandemia. Então as nossas aulas têm ambientes amplos e com quantidade reduzida de alunos “, lembra o gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Rone Peterson Santos.

O gerente acrescenta que os cuidados para os alunos são tomados. “Desde a entrada com tapetes sanitizantes até a sala de aula com distanciamento, todos com máscara, álcool em gel. Todos os protocolos estão sendo seguidos, inclusive específicos para os segmentos “.

As informações sobre matrículas estão disponíveis no site se.senac.br . O interessado também pode fazer presencialmente nas unidades de Aracaju, Lagarto, Itabaiana e Tobias Barreto.

Diferencial do Senac

Há outro diferencial além do cuidado com o aluno, que é o padrão de excelência e reconhecimento que o Senac possui. “A marca Senac é conhecida nacionalmente, então independente de qual lugar do país você vá os profissionais formados pelo Senac têm esse diferencial: a marca do Senac com tantos anos de experiência no mercado, de conhecer e ouvir inclusive o empresariado. Todos os nossos cursos são pautados exatamente no que o empresariado e o mercado estão buscando “, pertinente Rone Santos.

Ao estudar no Senac o aluno angaria para si um conhecimento além de um curso de formação comum. “Trabalhamos com educação profissional, ou seja, educação no sentido mais completo. Vai desde uma pessoa se conhecer como profissional, rever a questão do mercado de trabalho e atuar profissionalmente. Não adianta apenas trabalhar a técnica em si, a gente vai observar, conversar com ele para formá-lo como um todo “, destaca Rone.

Sintonia com o mercado

Os professores do Senac frisam que tudo que é ensinado na instituição sempre está o mais atualizado possível, inclusive frente ao panorama social atual, como exemplifica o instrutor Willy Andrade, da disciplina de Edição de Vídeos para Redes Sociais. “Estamos trazendo uma linha de aula onde debatemos muito sobre a atualidade, que é a evolução que os vídeos estão trazendo profissionalmente. A internet está sendo bem favorável para essa profissão e só faz ajudar o crescimento. Estamos tendo grande número de desemprego, mas as redes sociais, junto à edição de vídeo estão trazendo muitas oportunidades de emprego”, frisa, ratificando o preparo do aluno durante o curso. “Treinamos o básico e até algo mais avançado da edição de vídeo e a pessoa sai preparada para fazer um material de vídeo para um cliente”.

A mesma lógica é destacada pela instrutora Karinne Sá, do curso de moda: “O curso de moda do Senac é basicamente um curso profissional que traz toda essa perspectiva de moda de negócio, de criação, de ser uma moda autoral, de fazer um diferencial no estado. Sabemos que o momento é crítico, mas que é importante, pois o mercado está ávido, aflito por pessoas que tenham essa expertise. Que sejam estilistas preparados para desenvolver várias habilidades dentro da moda. Então tivemos a preocupação de retomar com o curso e de fazê-lo de forma eficiente”.

Qualidade reconhecida

Quem está fazendo cursos no Senac Sergipe destaca o cuidado em todos os sentidos, seja na questão de segurança sanitária, seja com a qualidade do ensino. “Com as discussões sobre a pandemia também compartilhamos o que estamos sentindo, assim como a forma que mexemos com os programas, como a mídia em geral tem mudado com essa realidade, conseguimos nos adaptar com esse sistema”, pontua a aluna do curso de edição de vídeo para redes sociais, Analice Felizola, que se diz ter se encontrado na área com o curso. “Com as discussões e com o mexer nos programas consegui entrar em contato com o conteúdo e me encontrar na área”.

Para Elisa Lemos, do curso de moda, o destaque ficou pela boa estrutura e pela atenção. “Estamos sendo muito bem-recebidos e o espaço é muito confortável, é um espaço muito bom e organizado. O que me chamou atenção logo de cara foi nesse momento estarmos bem e preparados, mas ao mesmo tempo, amparados “, pontua, considerando sua experiência no curso bastante completa. “Estou sentindo que nessa turma temos uma profissional muito aberta ao diálogo e alunos muito empolgados e diferentes, é uma grande soma. Temos uma sala de aula muito variada, consequentemente, temos uma troca de informação e conhecimento muito amplo, só vejo pontos positivos “, finalizou.

Fonte e foto assessoria