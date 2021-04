SINDICATO DOS RADIALISTAS EMITE NOTA DE REPÚDIO SOBRE VACINAÇÃO DE PROFISSIONAIS









30/03/21 - 15:21:36

O Sindicato dos Radialistas do Estado de Sergipe (STERTS) vem através deste, repudiar a posição do senhor Alex Henrique, que faltando com a verdade, afirmou em seu programa de rádio que os radialistas da FM Itabaiana, do gordinho ao magrinho, passando pelos diretores, teriam sido vacinados contra a Covid-19, devido a intervenção política do presidente do DEM Sergipe, José Carlos Machado, um dos sócios da FM Itabaiana.

Ele afirma que esse político, usando da sua influência teria conseguido as doses, o que não condiz com a realidade. Em sua narrativa, ele ainda chega denegrir os colegas trabalhadores da FM Itabaiana, sem citar nomes, afirmando que um radialista estaria “lombrado”, ou seja, fazendo de substancias psicoativas. Não é tolerável uma postura desse tipo, que irresponsavelmente emite um posicionamento em discordância com a realidade, com objetivos outros, que precisam ser explicados.

Aracaju, Se 30 de março de 2021

Á Diretoria do Sterts