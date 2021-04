Um presidente tutelado









30/03/21 - 08:11:55

Por Adiberto de Souza *

Com a popularidade em queda livre e perdendo apoio das forças armadas, o presidente Jair Bolsonaro se jogou nos braços do Centrão, composto pelo pior que existe no Congresso. Maior prova de que o capitão de pijama está comendo na mão deste famigerado ajuntamento político foram as mudanças feitas por ele no governo. Merece destaque a nomeação da deputada federal Flávia Arruda (PL) para a Secretaria Governo da Presidência da República. A fidalga vem a ser casada com o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (PL), que foi preso e cassado por formação de quadrilha. Integrante do Centrão, Flávia foi indicada pelo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), e por Valdemar da Costa Neto, aquele ex-deputado condenado no escândalo do Mensalão. Lembram dele? Refém do baixo clero e com o impeachment batendo à porta do Palácio, Bolsonaro terá que cumprir as orientações dos aliados congressistas se quiser concluir o mandato. As mudanças ministeriais feitas a toque de caixa e repique de sino deixaram claro que o capitão virou uma figura decorativa no governo, tal qual a rainha da Inglaterra, que reina mais não governa. Misericórdia!

Causas do crime

O Movimento Polícia Unida, que reúne policiais civis, militares e bombeiros sergipanos, tem uma explicação para a onda de arrombamentos em Aracaju. Segundo a entidade, “o empobrecimento social aliado à diminuição da circulação de pessoas em vias públicas, constitui combinação de fatores que favorece o aumento de certas espécies de crime, inclusive os arrombamentos de prédios comerciais”. Para conter a ousadia dos criminosos, a categoria sugere aumentar “os recursos humanos e materiais no âmbito policial”. É, pode ser!

Contra fake news

Em carta aberta, 16 governadores estão denunciando a onda de fake news espalhadas nos estados com o objetivo claro de fomentar a desordem. Entre os signatários do documento está o sergipano Belivaldo Chagas (PSD), que foi vítima de mentiras dando conta que ele estaria implantando o comunismo no Estado. Na carta, os govenadores afirmam que “alguns agentes políticos espalham mentiras, fomentam tentativas de cassação de mandatos, tentam manipular policiais contra a ordem democrática, entre outros atos absurdos”. Crendeuspai!

Ai que dor!

A dor crônica é relatada por 37% da população. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, a faixa etária média de ocorrência da dor é 41 anos. Em relação ao sexo, as mulheres são maioria entre os relatos de dores crônicas. O uso de celulares e tablets pode ser um fator que contribua para o aumento de dores crônicas. Práticas saudáveis, como boa alimentação e atividade física regular são medidas de prevenção para este tipo de dor. Então, mexa-se!

Abra o olho

Bandidos estão usando o nome do deputado federal Valdevan Noventa (PL) para aplicar um golpe na praça. Os safados telefonaram para a vereadora aracajuana Sheyla Galba (Cidadania) informando que o deputado conseguiu uma doação de cestas básicas para a instituição Mulheres de Peito. Para tanto, ela teria que fazer um depósito bancário visando pagar o transporte dos alimentos. Desconfiada, Sheyla telefonou para Valdevan, que negou a doação. Fundadora da instituição que cuida de mulheres com câncer, a vereadora alerta as pessoas para não caírem na conversa fiada dos golpistas. Danôsse!

Prestando contas

E quem dará com os costados, hoje, na Assembleia é a secretária estadual da Saúde, Mércia Feitosa. Vai prestar contas aos deputados estaduais sobre as atividades da Secretaria no terceiro quadrimestre de 2020. Naturalmente, os parlamentares também vão querer saber de Mércia Feitosa sobre o andamento da vacinação em Sergipe e as ações de combate à pandemia da covid-19. Então, tá!

Bolsonarista processada

Veja o que publica na Revista Época o jornalista Guilherme Amado: “O senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel, ambos do PT, vão apresentar uma ação no STF contra a deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, além de denunciá-la no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados com as acusações de incitar a violência, promover o caos social e a desinformação. Os dois afirmam que Zambelli compartilhou fake news contra os governadores, especialmente o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas. Zambelli postou um vídeo afirmando que Chagas havia decretado a expropriação de propriedade privada”. Cruz, credo!

Não abre o jogo

Político experiente, o ex-deputado estadual André Moura (PSC) não abre o jogo sobre o seu projeto político para 2022. Segundo ele, “embora exista conversas, o momento é de focarmos no presente, para vencermos essa segunda onda da Covid-19”. Mesmo assim, André não deixa de ressaltar a sua atuação política: “Sergipe sabe que pode contar comigo, com trabalho eficiente e, principalmente, com os resultados que até hoje todos os municípios sergipanos ainda recebem”. Ah, bom!

Os 51 anos do TCE

O Tribunal de Contas de Sergipe está completando 51 anos nesta terça-feira. Você sabe como o TCE foi criado? Em 1969, o então governador Lourival Baptista desejava concorrer ao Senado, porém não queria entregar o governo ao vice Manoel Cabral Machado. Num estalo, o caudilho resolveu a questão: criou o TCE e colocou como presidente justamente o vice. Homem honrado, doutor Cabral Machado viveu o suficiente para assistir o Tribunal de Contas, concebido com vestes de pomba, virar um sapo arrogante. Aliás, 51 anos depois, o TCE atesta o que prega o ditado popular: Não se pode esperar que vire sela, pau que nasceu para cangalha. Home vôte!

Sem feriadão

Quem estiver sonhando com um feriadão neste próximo final de semana pode ir tirando o cavalinho da chuva. O governador Belivaldo Chagas (PSD) decidiu não decretar ponto facultativo na próxima quinta-feira, véspera da Sexta-Feira da Paixão. Segundo ele, as pessoas não colaboram, pensam que é oportunidade para visitar a família e os amigos, quando a orientação é para ficar em casa. Amanhã, haverá uma nova reunião do Comitê Técnico-Científico para avaliar o cenário e decidir sobre novas medidas restritivas visando conter a pandemia da covid-19 em Sergipe. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 29 de novembro de 1873.

