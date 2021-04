VEREADOR FISCALIZA HOSPITAL NESTOR PIVA E CONSTATA LOTAÇÃO DOS LEITOS COVID









30/03/21 - 05:01:56

Após receber denúncias, nesta segunda-feira (29), o vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Doutor Nestor Piva, na Zona Norte de Aracaju, para fiscalizar e verificar a capacidade de atendimento da unidade aos pacientes com Covid-19.

O vereador foi recebido pela gestora hospitalar, Jória Dias, que informou receber diariamente entre 150 e 200 pacientes com Covid. “O que pude constatar foi a superlotação dos leitos para tratamento a pacientes com Covid-19. Hoje a UPA conta com 23 leitos, mas está atendendo a 40 pacientes de forma adaptada”, explicou Ricardo.

“Questionei para a gestora e para o médico responsável pela administração, Marco Aurélio, sobre a possibilidade de ampliar esse número de leitos, tendo em vista o aumento do número de casos aqui na capital e em todo o estado. Durante a fiscalização percebi que há locais que comportam uma expansão, inclusive eles já dispõem dos equipamentos, basta apenas uma confirmação da Secretaria Municipal da Saúde”, afirmou o parlamentar.

Ricardo Marques registrou ainda que a situação requer que a população redobre os cuidados no combate à Covid-19. “Isso reforça a necessidade de lembrar sobre a importância das pessoas se cuidarem e obedecerem aos protocolos sanitários. Quando precisarem sair para trabalhar usem máscara, álcool em gel e higienize bem as mãos”, lembrou Ricardo Marques.

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) também participou da fiscalização ao Nestor Piva a convite de Ricardo Marques.

Foto assessoria

Por Wandycler Júnior