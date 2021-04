Abertura da Copa Nordeste de Kart em Sergipe é adiada para julho









A primeira etapa da Copa Nordeste de Kart, que aconteceria de 14 a 16 de maio no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju, foi adiada para os dias 1, 2 e 3 de julho devido ao agravamento dos casos de coronavírus no país. O anúncio da competição regional tinha sido feito pelo presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Giovanni Guerra, em evento que aconteceu em Aracaju no mês de fevereiro. O adiamento foi realizado em total acordo com Giovanni, o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Keneddy Fonseca, e o presidente da Associação Sergipana de Kart, Renan Tavares.

Para Renan, a decisão mostra o compromisso das entidades com o bem estar e saúde dos pilotos. “A mudança visa garantir a segurança dos pilotos, organizadores e todos os participantes do evento. Ressaltando que independente da data, sempre estaremos obedecendo todas as normas de saúde como a utilização de máscaras, higienização constante, distanciamento social e muito álcool gel para fazer um evento seguro para todos”, destacou o presidente da ASK.

A Copa Nordeste de Kart 2021 será realizada em três etapas. A primeira em Sergipe no mês de julho, a segunda no Ceará, de 2 a 4 de setembro e a terceira e última na Paraíba, de 25 a 27 de novembro. Lembrando que as datas estão sujeitas a alterações em virtude da pandemia.

Por Felipe Martins

Foto Assessoria de Imprensa