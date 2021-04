Dê um up em seu currículo ou amplie sua chance de voltar ao mercado de trabalho









É fato que mesmo durante pandemia algumas áreas continuam aquecidas ou até em expansão, como tecnologia, finanças e saúde. Segundo uma pesquisa feita recentemente pela Catho, as pessoas que possuem cargos de coordenação e têm pós-graduação ou MBA podem ganhar até 53% a mais em comparação aos profissionais sem estas especializações. Em todas as áreas, uma pós-graduação é essencial para os profissionais que desejam se destacar ou se manter em condições favoráveis para o retorno ao mercado de trabalho. Uma tendência que se acentua neste cenário desafiador é a procura por cursos de especialização com curta duração, que tem conquistado cada vez mais estudantes, sendo ideal para àqueles que querem ganhar tempo, adquirindo conhecimentos essenciais às suas profissões.

Entre os cursos com duração de apenas 6 meses lançados recentemente pela Estácio, uma das maiores instituições educacionais do país, se destacam: Consultoria Contábil; Economia para Engenheiros; Ferramentas para a Gestão de Dados (Big Data); Gestão na CiberSegurança Empresarial; Novos Negócios e Inovação; MBA em Prevenção e Gerenciamento de Crises; Fisioterapia em Terapia Intensiva no Adulto; entre outros. Mais informações podem ser obtidas por meio do link: https://estacio.br/inscricao/pos. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas também pelos telefones 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 880 6767 (Demais regiões).

“É imprescindível se especializar porque os conhecimentos têm prazo de validade. Conceitos de poucos anos atrás precisam ser atualizados e aprimorados. O mercado exige hoje, novas habilidades e competências; sejam soft skills como negociação, empatia e ética ou technical skills, como fluência digital, poder de análise e inteligência de dados. Os cursos de especialização são fundamentais para elevar o potencial de trabalho tornando os profissionais mais valorizados no mercado. Na Estácio, estudamos este cenário e criamos formações nas áreas que mais ofereceriam oportunidades e, dentro de um formato, que permite aos alunos um estudo instrumental, rápido e direcionado”, explica Pedro Regazzo, diretor de Operações Vida Toda da Estácio.

Os cursos de especialização têm atraído profissionais que enxergaram a oportunidade de realizar um aperfeiçoamento profissional em meio à rotina de home office. “Adiei a realização de uma pós por muitos anos para priorizar o trabalho e a família. Nunca tinha pensado no ensino a distância e a pandemia me fez perceber que o ensino digital é a solução para mim, que preciso conciliar o dia a dia de casa, trabalho e mais duas crianças. Outra coisa que me motivou foi a diversidade de opções e saber que os cursos estão bem mais direcionados. Assim, eu não precisarei perder tempo com cursos mais longos que nem sempre focam no que eu busco profissionalmente.” comenta a publicitária Michelli Peixoto que iniciou em março um MBA na Estácio.

Além das áreas apontadas como tendências, os novos cursos de pós-graduação da Estácio também abrangem as áreas de Comunicação, Administração, Meio Ambiente, Educação e Engenharias, compondo um portfólio que conta atualmente com mais de 300 opções. Eduardo Senise enfatiza ainda que a Estácio sempre esteve antenada às necessidades das empresas. “Com as mudanças, aliadas à percepção das necessidades reais e, urgentes, do mercado e dos profissionais que atuam nele, conseguimos hoje, oferecer cursos presenciais e a distância com uma grade curricular totalmente inovadora, com duração de 12 ou 6 meses e, principalmente, seguindo as novas orientações do MEC, sendo alguns com e sem exigência de TCC e, ainda, com mensalidades que cabem no bolso”, afirma o diretor.

