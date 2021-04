FETSUAS QUER INCLUSÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS NA VACINAÇÃO









31/03/21 - 16:44:17

O Fórum Estadual dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (FETSUAS), encaminhou uma carta a todos os deputados que representam Sergipe na Câmara Federal solicitando voto favorável à aprovação do PL 1011/2020, que dispõe sobre a inclusão de novos grupos populacionais na vacinação prioritária da COVID-19, entre eles os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A categoria está na linha de frente do enfrentamento à crise gerada pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Em sua prática de trabalho cotidiana, os trabalhadores do SUAS realiza atendimentos presenciais às pessoas e famílias que vivem em situação de pobreza, de vulnerabilidade social e violação de direitos.

Confira a carta na íntegra!

Carta Aberta aos Deputados Federais Sergipanos

O Fórum Estadual dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (FETSUAS), solicita o apoio de vossas excelências para aprovação do PL 1011/2020, que dispõe sobre a inclusão de novos grupos populacionais, como nós trabalhadores do sistema único de assistência social (SUAS), na vacinação prioritária da COVID-19. O PL será votado hoje (31), no plenário da Câmara dos Deputados.

Nós trabalhadores do SUAS atuamos no atendimento presencial às pessoas e famílias que vivem em situação de pobreza, de vulnerabilidade social e violação de direitos. Prestamos serviços que foram considerados essenciais para a população brasileira no enfrentamento a pandemia da COVID-19 pelo Decreto Presidencial n° 10.282

Na oportunidade, reafirma a importância da vacina para toda população em caráter de urgência.

O FETSUAS conta com apoio de vossas excelências e agradeçe antecipadamente.

Aracaju/se, 31 de março de 2021

Fórum de Trabalhadores do Suas de Sergipe

Por Débora Melo