Golpe militar nunca mais

31/03/21 - 07:52:57

Por Adiberto de Souza *

Na antevéspera do golpe militar, o capitão de pijama encastelado no Palácio do Planalto assustou o país ao trocar o ministro da Defesa e provocar a renúncia, em protesto, dos três comandantes das Forças Armadas. Há quem diga que o dito cujo queria reeditar a famigerada ditadura militar editando um contragolpe, mas aí já são outros quinhentos. Nesta quarta-feira, o Brasil recorda com tristeza do golpe militar de 31 de março de 1964. Há 57 anos, as Forças Armadas receberam o apoio dos Estados Unidos para colocar o país num tenebroso e longo período de escuridão. Durante mais de duas décadas, brasileiros foram presos, torturados e mortos nos porões da ditadura. Aqui mesmo em Sergipe dezenas de cidadãos sofreram o diabo nas mãos de militares covardes encastelados no quartel do Exército. Portanto, o triste aniversário do 31 de março de 64 também serve para lembrar aos ressentidos, aos grandes e pequenos ditadores escondidos nos desvãos de uma democracia imatura que, a despeito das acirradas disputas partidárias, há um sólido sentimento de repulsa à arbitrariedade e à tirania. Esta convergência ou consenso precisa aflorar, materializar-se como vontade coletiva. Deus nos proteja dos déspotas!

Calamidade pública

A Assembleia deve votar, hoje, decretos legislativos reconhecendo estado de calamidade pública em Sergipe e em Moita Bonita, Pirambu, Socorro e Boquim. O objetivo é facilitar as ações de enfrentamento da pandemia da covid-19. Os demais municípios sergipanos também devem renovar decretos idênticos. O reconhecimento de calamidade pública permite aos gestores adotarem medidas administrativas, como a compra de bens e serviços sem a necessidade de licitações. Então, tá!

Braços na seringa

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. Segundo o parlamentar, que colocou o braço na seringa em Itabaiana, sua terra natal, a ciência comprovou a eficácia das vacinas e a importância de todos serem imunizados. Ontem, o também emedebista e ex-governador Jackson Barreto recebeu a segunda dose da Coronavac no drive thru do Parque da Sementeira. Legal!

Apagou velinhas

A Câmara Municipal de Aracaju completou, ontem, 166 anos de fundação. “Criada apenas 15 dias após a transferência da capital de Sergipe, de São Cristóvão para Aracaju, o Parlamento saiu do interior do estado puxado à tração animal, para chegar a 2021 ancorado em ferramentas de tecnologia e inovadoras práticas legislativas”, revela nota da diretoria de Comunicação daquele poder. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), eleito duas vezes vereador, desejou “vida longa à Câmara de Aracaju”. Ah, bom!

Luto

Vítima da covid-19, morreu em Aracaju, Emanoel Sobral, diretor-técnico do Sebrae Sergipe. Ele estava internado há algumas semanas e não resistiu à doença, evoluindo para o óbito na manhã de ontem. Em nota, o Sebrae lamentou o falecimento de seu diretor, que por mais de 20 anos participou da atuação da instituição junto aos empreendedores sergipanos. Ex-prefeito de Itaporanga D’Ajuda, Emanoel deixou a viúva, quatro filhas e filhos e netos. Descanse em paz, amigo!

Pandemia avaliada

O Comitê Técnico-Científico de Sergipe se reúne, hoje, para avaliar a pandemia e definir novas ações visando reduzir a propagação da covid-19. Após a reunião, o governador Belivaldo Chagas (PSD) concederá coletiva para anunciar se mantem o toque de recolher e outras medidas visando restringir a aglomeração das pessoas, principalmente em bares e praias. Atualmente, a rede hospitalar está com a ocupação de leitos de UTI quase no limite e o número de infectados pelo coronavírus em Sergipe só cresce. Crendeuspai!

Convite ao general

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) espera que os colegas de parlamento aprovem seu requerimento convidando o novo ministro da Defesa, general Braga Netto para falar sobre as mudanças de comando nas Forças Armadas. “Precisamos de respostas institucionais, não de tramas de Twitter ou análises enviesadas”, afirma o cidadanista. Alessandro lembra que o Brasil já conheceu ditaduras “e nenhum cidadão consciente tem saudades”. Desconjuro!

De olho no futuro

E os deputados federais Fábio Mitidieri (PSD) e Laércio Oliveira (PP) estão enxergando além da pandemia. Os dois se reuniram, ontem, justamente para discutir os caminhos a serem trilhados para a retomada da economia sergipana após essa grave crise sanitária. Fábio e Laércio estão certos, pois, além do enfrentamento da covid-19, é preciso mirar no futuro, avaliar as ações a serem tomadas quando a maioria da população for vacinada e o estado amanhecer no novo normal. Marminino!

Vice sumida

Por que será que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não abre espaço para que a vice Katarina Feitosa (PSD) possa colaborar com a administração de Aracaju? Delegada por profissão e com larga experiência administrativa, Katarina poderia ser de grande valia na gestão da capital. Enquanto vice de Aracaju, a hoje vice-governadora Eliane Aquino (PT) realizou um excelente trabalho na área social, justamente na gestão anterior de Edvaldo. Vixe Maria!

Combustível baixou

Apesar de a Petrobras ter anunciado a redução do preço da gasolina nas refinarias, o valor do produto não sofreu queda na maioria dos postos. Aliás, só o que baixa mesmo é o volume de combustível no tanque do calhambeque. Misericórdia!

