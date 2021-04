GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA O ADIAMENTO DAS AULAS PRESENCIAIS EM SERGIPE









31/03/21 - 13:35:19

O governador Belivaldo Chagas voi se reunir nesta quarta-feira (31) com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), e decidiu que vai manter as regras de restrições por conta do avanço do coronavírus e anuncia adiamento das aulas presenciais em Sergipe.

Entre as decisões tomadas, o governo informou, no fim da manhã, o adiamento do retorno presencial das aulas — anteriormente marcado para o dia 5 de abril e que está sendo discutido um cronograma para o retorno presencial das aulas da rede pública de ensino e demais medidas de restrição.

A coletiva com o governador Belivaldo Chagas (PSD), com o anúncio das novas medidas de restrição, que estava inicialmente marcada para às 11h30, foi adiada para às 15h.

Com Informações do radialista Alex Carvalho