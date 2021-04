Idosos de 68 anos começam a ser vacinados nesta quarta-feira, dia 31, em Aracaju









31/03/21 - 06:27:33

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) informa que os idosos com 68 anos serão vacinados contra a covid-19 em Aracaju nesta quarta e quinta-feira (31) de março e 1º de abril.

A imunização acontece no drive thru do Parque da Sementeira, em unidades básicas de saúde e nos pontos fixos da capital.

Confira

Idosos nascidos de abril a setembro de 1952

– 31 de março (quarta)

– 8h às 17h no drive thru do Parque da Sementeira

– 8h às 18h nas UBS e pontos fixos da capital (confira detalhamento nos cards)

– Levar cartão SUS e de vacina, e documento com foto para o ponto de vacinação. Necessário apresentar também o código de validação no drive thru.

Idosos nascidos de outubro a dezembro de 1952 e de janeiro a março de 1953

– 1º de abril (quinta)

– 8h às 17h no drive thru do Parque da Sementeira

– 8h às 18h nas UBS e pontos fixos da capital (confira detalhamento nos cards)

– Levar cartão SUS e de vacina, e documento com foto para o ponto de vacinação. Necessário apresentar também o código de validação no drive thru.

Profissionais de saúde

Apenas se vacinarão aqueles que apresentarem o código de validação

8h às 17h no drive thru do Parque da Sementeira e na Escola Presidente Vargas (Siqueira Campos)

Aqueles idosos com faixa etária acima das divulgadas até o momento e que ainda não se vacinaram, podem ir ao drive thru do Parque da Sementeira (portando código de validação) ou em uma das Unidades Básicas de Saúde para receber a 1ª dose da vacina contra o coronavírus.

Com informações da SMS