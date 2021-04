Prefeitura de São Cristóvão divulga resultado final do PSS da Educação









31/03/21 - 10:26:04

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou nesta quarta-feira (31), o resultado final do Processo Seletivo Simplificado que visa à contratação temporária e cadastro reserva de profissionais da educação. A lista com os aprovados pode ser acessada no site da Prefeitura (www.saocristovao.se.gov.br) , no Diário Oficial do Município e logo abaixo.

O PSS tem 29 vagas imediatas e cadastro reserva para os demais colocados, que podem ser chamados de acordo com o surgimento de novas vagas. As vagas disponíveis são para as funções: professor substituto, intérprete de libras, cuidador/educador, executor de serviços básicos, executor de serviços de manutenção, merendeiro escolar e motorista de transporte escolar.

Os aprovados precisarão cumprir uma carga horária semanal de 40h, nas instituições de ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do município. Com uma remuneração variando de acordo com o cargo, podendo ser de R$1.100,00 até R$1.600,00, os selecionados terão o contrato válido por um ano, podendo ser estendido por igual período.

Clique nos itens abaixo para conferir o resultado por categoria

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Professor de Português

Professor de Matemática

Professor de História

Professor de Geografia

Professor de Ciências

Professor de Arte

Professor de Educação Física

Professor de Inglês

Intérprete de Libras

Cuidador/Educador

Merendeiro Escolar

Motorista de Transporte Escolar

Executor de Serviços Básicos

Executor de Serviços de Manutenção

Resultado do recurso

O resultado do recurso também foi publicado nesta quarta-feira no site da Prefeitura e no Diário Oficial do Município. Clique neste link para conferir.