SERVIDORES DO SAAE DE ESTÂNCIA RECLAMAM E PEDEM DESFILIAÇÃO DO SINDISAN









31/03/21 - 09:44:37

Cerca de 85 servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) estão insatisfeitos com o tratamento do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Sergipe (Sindisan) com a categoria em Estância, na região Centro-Sul.

Sentindo-se negligenciados pela direção do sindicato, o grupo formado por servidores efetivos e contratados já articula uma mudança para o Sindicato dos Servidores Públicos de Estância e Arauá (Sindseme). Quem confirma a informação é o servidor e ex-filiado ao Sindisan, Genes Rodrigues.

“Todos estão descontentes com o sindicato, pois sabem que ele não os representa há muito tempo. Também faz algum tempo que a direção nem vai em Estância e tampouco defende as pautas desses trabalhadores”, afirmou.

Alguns servidores, a exemplo de Genes, já se desvincularam da entidade sindical e a mudança deve se consolidar nos próximos dias, de forma amigável junto ao Sindisan, ou por meio de judicialização. Concomitantemente, um abaixo assinado foi lançado pelos próprios servidores e já conta com um adesão de 80% da base de filiados.

Por Daniel Rezende