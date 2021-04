Vereador reforça necessidade da vacinação para os profissionais da Assistência Social









31/03/21 - 05:49:44

Nesta terça-feira, 30, durante a Sessão Ordinária da Câmara de Aracaju, o vereador Sgt. Byron Estrelas do Mar (Republicanos), voltou a defender a vacinação para os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas-Aracaju), serviço reconhecido por decreto municipal como essencial durante o período de pandemia. Durante sua explanação, o parlamentar falou um pouco sobre a experiência que teve no final da última semana, na Orla da Atalaia, ao se deparar com o serviço da Abordagem Social, destinado à identificação e à garantia dos direitos da população em situação de rua.

“São trabalhadores que, independente da situação, estão em campo. Na última quinta-feira, pude conferir de perto o trabalho dos homens e mulheres da Abordagem Social, serviço exemplar, que leva cidadania às pessoas em situação de rua. Defendo, sim, a vacinação para os trabalhadores do Suas Aracaju que estão, hoje, na linha de frente do combate às mazelas trazidas pela pandemia”, disse Byron.

Também na semana passada, o parlamentar protocolou pedido ao Ministério da Saúde para que os agentes da segurança pública e da assistência social fossem inseridos na condição de profissionais prioritários para receberem a vacina devido à alta vulnerabilidade do contágio e da transmissão do vírus.

“É uma categoria que merece a nossa atenção, pois não param um só segundo de trabalhar, assistindo às pessoas que passam por necessidades ou precisam de proteção dos mais diversos tipos de violação de direitos. O período de chuva está chegando e sabemos o quanto esse time atua arduamente em nossa cidade para acolher famílias que vivem em áreas de risco. Então, propus, mais uma vez, essa reflexão ao plenário”, finalizou.

Por Pábulo Henrique, assessor de imprensa