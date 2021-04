Almoço de Páscoa: operações gastronômicas do RioMar Aracaju oferece de peixes









Se o melhor da Páscoa está na confraternização com quem a gente ama, é no almoço de domingo que as famílias se reúnem para celebrar, fortalecer os laços de união e enaltecer os bons sentimentos. Ceia de Páscoa é sinônimo de pessoas que se amam reunidas, alegria e de pratos maravilhosos à mesa.

A época pede entradinhas e pratos principais à base de peixes e frutos do mar. Aliado ao menu da ceia, as sobremesas feitas com chocolate aparecem como verdadeiras protagonistas da ceia de Páscoa!

Neste ano, a celebração está ainda mais simbólica, uma vez que estamos atravessando um momento de muita superação. Por isso, vale a pena manter viva a tradição e fazer com que a ocasião seja ainda mais especial.

Está pensando em organizar um almoço saboroso para celebrar em família? Os restaurantes do RioMar Aracaju estão com pratos especiais para o Domingo de Páscoa, que vão valorizar ainda mais a confraternização. E além de preparar uma mesa saborosa em casa, ainda podemos enviar pratos deliciosos para nossos parentes e amigos, como uma maneira de dizer “estou lembrado de você e quero celebrar junto”.

Camarão, bacalhau, peixes e massas fazem parte das opções gastronômicas do RioMar. O menu oferece desde entradas aos pratos principais e sobremesas deliciosas, além de vinhos para harmonizar com o cardápio. Acessando o app ou o www.riomararacajuonline.com.br, o cliente pode encomendar a ceia de Páscoa e receber os pedidos no conforto de casa. E clicando na função ‘presente’, a refeição será enviada para o endereço indicado.

O canal de e-commerce do RioMar Aracaju atende a todos os bairros de Aracaju, com frete grátis para a primeira compra ou pedidos a partir de R$ 75. O prazo de entrega é estimado em uma hora para as refeições. Também é possível agendar a retirada do pedido nos pontos de drive-thru, respeitando o horário de funcionamento do shopping.

Confira algumas sugestões de pratos deliciosos para um almoço de Páscoa perfeito!

Entrada:

Empadas de camarão

Bolinho de bacalhau

Pastéis mistos

Espeto de camarões grelhados

Pratos principais:

Bacalhau à moda do Chef

Camarão Siciliano

Moqueca de peixe

Massa com frutos do mar

Massa à Gamberíssimo

Sobremesas:

Brownie com Gelato

Torta Havanna de Chocolate

Trio Gourmet

Ovo 70% cacau com avelã

Vinhos:

Vinho Casas Del Toqui Cabernet Sauvignon

Vinho Verde Casal Garcia Branco

Aldeias da Serra

Licor Mozart Chocolate

