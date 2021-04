Asese agradece pelo apoio na antecipação de vacina para agentes de segurança









01/04/21 - 08:40:12

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) garantiu publicamente apoio à antecipação da vacina para agentes da segurança pública, através de requerimento apresentado à Câmara Federal e enviado ao Ministério da Saúde. Seu pedido foi atendido na última quarta-feira, dia 31, quando o MS divulgou uma nota técnica sobre a distribuição de lotes para vacinar policiais e bombeiros em todos os estados brasileiros.

A Associação de Servidores do Estado de Sergipe () agradeceu publicamente o apoio. “Em nome dos nossos associados que integram o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, agradecemos ao deputado federal Fábio Henrique, que teve seu ofício atendido pelo Governo Federal. Os profissionais da segurança pública foram incluídos no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19”, publicou a Asese nas suas redes sociais.

“Mesmo na pandemia, eles continuam cumprindo as suas escalas para manter a segurança pública da população, arriscando a própria vida. Portanto, precisamos lutar para garantir a proteção desses profissionais. Encaminhamos o requerimento ao MS e conversei com muitos técnicos, sempre reforçando a necessidade de priorizar a classe. Não é com radicalismo que avançaremos e sim com o diálogo”, destaca o deputado do PDT, ao afirmar que continuará lutando para que os trabalhadores rodoviários, motoristas e cobradores de ônibus, possam também ser priorizados.

POR ASCOM/FÁBIO HENRIQUE