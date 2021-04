Associação Sergipana do Ministério Público e parceiros promovem ação Páscoa Solidária









01/04/21 - 06:54:16

A Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), em parceria com Ministério Público do Estado de Sergipe, Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS), Instituto GBarbosa, Ultragaz e Maratá, por meio do Projeto Mãos Dadas, promovem a ação PÁSCOA SOLIDÁRIA que pretende enviar doação de recursos, cestas básicas e outros gêneros alimentícios a MATER – Associação de Mulheres do Bairro Santa Maria e Trabalhos em Reciclagem, a qual atende o Projeto Recriarte, bem como prestar auxílio a entidades sociais outras situadas naquela comunidade.

Neste momento de grave crise sanitária e econômica, a entidade de classe, por meio de uma instituição ou organização não governamental, que desenvolva trabalhos de interesse social, presta-lhe apoio e incentivo em ações assistenciais.

O Projeto Recriarte, criado em 2001, tem como proposta reforço escolar, atividade cultural, esportiva, recreativa e ambiental, direcionado às crianças e adolescentes do Bairro Santa Maria, na faixa etária de 6 a 14 e anos, que estejam matriculados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas. Atualmente o Projeto atende 100 filhos(as) de trabalhadores da reciclagem, beneficiando inúmeras famílias das entidades situadas naquela comunidade.

A pandemia acentuou a vulnerabilidade social dos recicladores e atingiu a renda básica de muitas famílias, que vivem momento de grande dificuldade.

A ação humanitária contará com apoio da AVOSOS, que doará 150 caixas de chocolates que foram arrecadadas durante uma campanha da entidade voltada à Páscoa, visando proporcionar às famílias um momento de partilha e fortalecimento dos laços afetivos, tão importantes no momento atua; do Instituto GBarbosa, que doará cerca de 100 cestas básicas levando dignidade a mesa de muitas famílias nesta Páscoa; da Ultragaz que doará também cestas básicas; da Maratá que doará 200 sucos e salgados para um momento de confraternização.

Inundados pelo espírito de solidariedade e amor ao próximo, convidamos os membros da ASMP, e sociedade em geral, a somarem esforços nas doações para que o maior número de famílias do Bairro Santa Maria possam renovar esperança nesta Páscoa.

DOAÇÕES

PIX: CNPJ 08.361.418/0001-36

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1402-8

C/C: 140.398-2

CNPJ 08.361.418/0001-36

Com informações da Assessoria de Comunicação da ASMP / Comissão de Responsabilidade Social

Por Waneska Cipriano