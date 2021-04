Danielle Garcia diz que está sendo processada por “pessoa ligada a Edvaldo e pela Torre”









01/04/21 - 11:03:44

A delegada Danielle Garcia, que disputou a prefeitura de Aracaju na última eleição, fez um desabafo na manhã desta quinta-feira (01) e comentou sobre a sua atuação política no estado e seu trabalho como delegada de polícia, e demonstrou indignação por conta dos processos que está respondendo em Aracaju.

Durante entrevista, Daniele Garcia disse que no momento responde a dois processos, sendo um, que seria de uma pessoa ligada ao prefeito e o outro pela empresa Torre. “Estou sendo processada por uma pessoa ligada a Edvaldo que tinha/tem cargo em comissão na prefeitura e também pela Empresa Torre”, informou a delegada.

A delegada informou ainda que está processando Isadora Sukita, filha do ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita por conta de um documentário que foi divulgado no ano passado. “Eu estou processando Isadora Sukita por conta de um documentário que foi feito dizendo que eu processei o pai dela pensando na política de 2020”, disse Danielle.

Durante a entrevista, Danielle lamentou que isso estivesse ocorrendo, afirmando que em nenhum momento denegriu a imagem das pessoas e o que teria dito, seria apenas o que consta sem suas entrevistas.

Ainda durante a entrevista e ao ser questionada sobre o apoio de seu agrupamento político, Daniele brincou e disse “estou aguardando”.

Daniele Garcia também falou de seu futuro político, deixando claro que tem pretensões de continuar na política, porém, pretende disputar cargos legislativos, o que pode significar que poderá disputar uma das vagas na Câmara Federal ou até mesmo o executivo, ao governo do estado.

As informações são de que, embora Danielle tenha demonstrado interesse por cargos do legislativo, ela também poderá optar pelo executivo, já que obteve mais de 100 mil votos no último pleito.

Ao final de sua entrevista delegada lamentou a carga horária que está imposta aos policiais civis e delegados, informando que estariam trabalhando um dia e folgando outro.

Com informações dos Jornalistas Paulo Sousa e Rosalvo Nogueira, no Jornal da Manhã