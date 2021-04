Delegado Geral apoia pleito da Adepol pela nomeação de mais 20 delegados









01/04/21 - 14:36:38

Atendendo a demanda da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), o delegado-geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro, oficiou o secretário de Segurança Pública (SSP/SE), João Eloy, solicitando que os habilitados no último concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia sejam nomeados.

A Adepol/SE encaminhou ofício ao delegado-geral, Thiago Leandro, em fevereiro último pleiteando o preenchimento dos 178 cargos de provimento efetivo. Atualmente, somente 158 deles estão preenchidos. “Em 15 de fevereiro, nós oficiamos o Delegado-Geral solicitando a nomeação de mais 20 classificados para o cargo de Delegado, conforme quadro de vagas disponíveis. Hoje, recebemos uma resposta favorável, qual seja, o Delegado-Geral transmitindo e apoiando o pleito ao Secretário de Segurança”, explica o presidente da Adepol, Isaque Cangussu.

As nomeações dos demais classificados no certame, além desses 20, dependeriam do surgimento de novas vagas, que podem vir a partir de criação ou vacância. “No ofício, solicitamos ao Dr. Thiago que intercedesse junto à Secretaria de Segurança Pública e ao Governo do Estado, em favor das nomeações. O objetivo é habilitar que mais municípios do interior do Estado contem com a presença do Delegado de Polícia e que unidades estratégicas sejam reforçadas com o remanejamento de outros”, confirma Isaque.

No ofício ao secretário João Eloy, o delegado-geral Thiago Leandro lembra que já havia sido comunicado ao governador Belivaldo Chagas a necessidade de preencher todos os cargos, levando em conta o planejamento estratégico traçado pela Polícia Civil.

No documento, é ressaltado que existe a necessidade de recompor o efetivo de algumas unidades, a exemplo da Central de Flagrante de Aracaju e de Unidades do interior do Estado; como a implementação do departamento DAGV nos municípios de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Propriá e N Sra da Glória; como também a criação da Delegacia de Combate a Crimes Ambientais e Defesa Animal, entre outros.

Por Raquel Almeida

Ascom Adepol/SE