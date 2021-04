REDE SUSTENTABILIDADE INFORMA A DESFILIAÇÃO DE HENRI CLAY ANDRADE









A Rede Sustentabilidade, Diretório Municipal de Aracaju, vem comunicar à toda sociedade a desfiliação de nosso ex-Porta-voz Masculino Estadual, Henri Clay Andrade.

Henri Clay foi elemento fundamental na reconstrução do nosso partido no último ano. Com a chegada dele vieram também valorosos quadros da esquerda e do centro da mobilização social de Sergipe. Jamais iríamos obter o resultado eleitoral que tivemos em 2020 sem o seu apoio e participação ativa. Seremos sempre gratos por isso.

A política pede mudanças. Henri Clay agora traçará novos desafios e nós os nossos. O Brasil passa por um momento difícil. Estamos muito próximos de bater os 4 mil mortos diários na Pandemia do corona vírus. Em outro enfrentamento temos no Governo Federal um desafiador do Estado Democrático de Direito. Todo esse bojo político pede muita serenidade e uma boa estratégia política.

Por isso, diferente do que parte da imprensa divulgou, a Rede, que acaba de realizar seu 4º Congresso Nacional, ainda não está discutindo aliança eleitoral para o processo de 2022. Estamos nos organizando para vencer a cláusula de barreira, imposta pelo Congresso Nacional (Câmara e Senado) na época do Governo Temer e buscando montar o melhor projeto político para o país a partir de 2022.

Em nosso Congresso acabamos de organizar o Elo Sindical, para defender e atuar melhor na luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Uma das marcas da atuação de Henri Clay no Direito. Por isso sabemos que, filiado ou não, sempre estaremos no mesmo lado na luta em defesa dos que mais precisam.

Lutamos e lutaremos pelo que nós defendemos desde o início do partido. Por um Brasil mais socialmente justo e com oportunidades iguais para todos e todas. Nós não fazemos parte da Rede. Nós somos a Rede! Cada um e cada uma de nós, militantes do partido. Nos últimos dias saímos de nenhuma representação para ocupar a vaga em 3 assentos no Elo Nacional (Executiva Nacional) da Rede. Nosso partido vai crescer ainda mais. Nossa jornada apenas está começando.

De nossa parte, daremos continuidade à reconstrução do partido. Buscaremos uma interlocução mais profunda com a sociedade e com os movimentos sociais e estaremos sempre na trincheira em defesa da democracia, da fraternidade e da igualdade para todos e todas.

Saudações redistas,

Werden Tavares Pinheiro

Porta-voz (Presidente)

Rede Sustentabilidade Aracaju