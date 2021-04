Estudos iniciais mostram que as medidas restritivas salvarão cerca de 400 vidas em um mês no estado, 13 salvas por dia









01/04/21 - 07:28:18

Em entrevista à imprensa nesta quarta-feira (31), Belivaldo pediu que a população continue colaborando com as medidas restritivas e o toque de recolher no estado, já que as pesquisas iniciais referentes aos últimos 15 dias, já demonstram os resultados das ações. “A gente, ainda, precisa de mais uns 8 dias para comprovar os efeitos das medidas. Os números de internações e óbitos ainda está alto e é crescente e muito se deve, também, às novas variantes do vírus que estão em circulação. Mas uma informação interessante foi passada pelo professor Lysandro, da UFS. Ele mostrou que, pelo menos parcialmente, no que diz respeito às medidas restritivas adotadas até o momento, há uma redução entre a estimativa inicial de óbitos para este período, anterior às medidas, e a média atual após a adoção das medidas”, disse Belivaldo.

Segundo o professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Lysandro Pinto Borges, o estudo que está sendo realizado demonstra que eram previstos uma média de 38 óbitos por dia para este período em Sergipe. “Hoje, a média variada de óbitos por dia demonstra, segundo os cálculos dele e em comparação à projeção inicial, que a gente conseguiu salvar 13 vidas por dia. Se multiplicarmos por 30 dias, significa que estamos salvando quase 400 pessoas por mês, que 400 pessoas deixaram de morrer em virtude das medidas restritivas. Agora, para que isso se amplie e mais vidas sejam salvas, a gente vai continuar precisando da colaboração da sociedade”, explicou o governador.

Toque de recolher

O governador destacou, também, que o toque de recolher tem poupado vidas também no que se refere a acidentes de trânsito. “Sem o toque de recolher, estaríamos hoje colapsados, tanto no que diz respeito a leitos de UTIs, como de enfermarias. Com o toque, diminuiu e muito a quantidade de pessoas que procuraram o Hospital João Alves, por exemplo. Se eu tenho menos casos de trauma, a gente alivia o lado dos profissionais de saúde também. Nós tivemos, hoje, mais mortes no Brasil e em Sergipe por conta da Covid do que por acidentes e outras enfermidades. Então o toque de recolher é suficiente para dizer que estamos salvando vidas”, enfatizou.

