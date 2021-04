FORÇA-TAREFA NOTIFICA DOIS ESTABELECIMENTOS NO JARDINS E INÁCIO BARBOSA









01/04/21 - 12:21:55

Durante ação de fiscalizações da Força-tarefa de combate à Covid-19, realizada na última quarta-feira, 31, nos bairros Jardins e Inácio Barbosa, dois restaurantes foram notificados. De acordo com a avaliação do fiscal sanitário da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Anderson Nascimento, a ação foi considerada tranquila.

“As equipes fiscalizaram os dois bairros e constataram que apenas dois estabelecimentos estavam abertos após o horário de fechamento determinado pela resolução do Governo do Estado. Imediatamente esses restaurantes foram notificados”, disse o fiscal da Vigilância Sanitária, Anderson Nascimento.

A Força-tarefa de combate à Covid-19 vem realizando diversas fiscalizações em estabelecimentos com objetivo de coibir aglomerações e checar os cumprimentos dos decretos e resoluções. Mais uma vez, a resolução do governo foi prorrogada. O documento determina o toque de recolher no estado até o dia 7 de abril.

A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária estadual, Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Procon estadual e a Defesa Civil. No interior do Estado, todas as unidades também estão contando com reforço policial. Já na capital, as fiscalizações também serão feitas pela equipe da Prefeitura de Aracaju em outros bairros.

Fonte: SES