FSF realiza desinfecção e higienização no estádio Etelvino Mendonça









01/04/21 - 14:28:10

Dando sequência ao protocolo estabelecido pela Federação Sergipana de Futebol (FSF), no combate a Covid-19, nesta quinta-feira (01/04), a entidade realizou a desinfecção e higienização de todas as dependências do estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

Na oportunidade, a FSF, também fez o mesmo processo de desinfecção e higienização no alojamento dos atletas da Associação Olímpica de Itabaiana. Todos os cômodos da residência foram higienizados. Essa é a terceira vez em dois meses que a FSF, por conta própria realiza o processo no combate ao novo coronavírus, no estádio Etelvino Mendonça. O trabalho é parte do protocolo estabelecido pela entidade e garante ainda mais segurança à saúde dos funcionários, atletas, dirigentes e profissionais de imprensa.

Nas ações foram utilizados uma mistura de cloro e sabão em bolha, utilizada mundialmente no processo de desinfecção de espaços públicos. Os serviços começaram pela varrição, depois uma lavagem com produto desinfectante. Em seguida é aplicado, por meio de jato de alta pressão, o hipoclorito de sódio, também antibactericida e esterilizante, eliminando o vírus que porventura esteja no chão, corrimão, paredes, dentre outros locais de possível contato.

Fonte e foto FSF