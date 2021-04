NITINHO AGRADECE DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE DO PODER LEGISLATIVO









01/04/21 - 14:19:49

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Nitinho (PSD), utilizou a palavra durante a sessão on-line desta quinta-feira, 01, para agradecer ao governador Belivaldo Chagas e aos deputados estaduais por possibilitarem a doação de um terreno à Câmara Municipal de Aracaju.

O Projeto de Lei nº 64/2021, apreciado e aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na última quarta-feira, 31, doa um terreno ao órgão legislativo, possibilitando a construção de uma sede própria do parlamento municipal.

Feliz com a realização de um sonho de antigos e atuais vereadores, Nitinho agradeceu aos que se empenharam na aprovação do projeto. “Queria nesse momento agradecer ao governador Belivaldo Chagas e aos deputados estaduais que se somaram na aprovação do PL da doação do terreno. Esse terreno, localizado no Centro Administrativo, possibilita a realização de um sonho antigo de todos os vereadores”.

Nitinho garantiu o empenho em procurar formas de começar a viabilizar a construção da sede. “Vamos atrás de parcerias para que possamos realizar esse sonho, para que possamos ter uma sede digna a altura de todos que compõem e irão compor o Poder Legislativo”.

O presidente finalizou a fala lembrando da importância da reflexão durante o período da páscoa. “Às vezes, nós estamos abrindo nosso Instagram e nem olhamos direito, nem vemos muitas postagens que falam sobre Deus. Infelizmente, o interesse de muitos, hoje em dia, é a desgraça do outro. Então, peço que usemos esse período para refletir, que possamos fortalecer nossa fé, tentar proporcionar ao outro um pouco de paz e acreditar que dias melhores virão”.

Foto: Gilton Rosas

Por Leilane Coelho