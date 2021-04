PMA INICIA ESCALONAMENTO DE ATIVIDADES PARA REDUZIR FLUXO NO TRANSPORTE PÚBLICO









01/04/21 - 12:14:42

A Prefeitura de Aracaju, como forma de reduzir o fluxo de pessoas no transporte público municipal nos horários de pico, fará alterações no funcionamento das repartições municipais. A medida foi definida pelo Comitê de Operações Emergenciais (COE) e está publicada no novo decreto municipal assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira nesta quinta-feira, 1º. Desse modo, os órgãos da Prefeitura da capital que prestam serviços não-essenciais passarão a funcionar das 9h às 15h, a partir da próxima segunda-feira, 5.

O escalonamento do horário de funcionamento dos serviços da Prefeitura de Aracaju se soma a um conjunto de medidas que a gestão do prefeito Edvaldo Nogueira tem tomado para reduzir as aglomerações no transporte público. Entre as ações, já em execução, estão a disponibilização de 100% da frota de ônibus nos horários de pico, a desinfecção dos terminais e a organização e fiscalização de filas para acesso aos ônibus nestes locais.

Ao mesmo tempo em que alterou o horário de funcionamento da Prefeitura, o prefeito instituiu um grupo de trabalho, formado por secretários municipais, para dialogar com os setores econômicos, cuja intenção é também realizar o escalonamento das atividades privadas.

“Estamos buscando todos os caminhos possíveis para resolver a questão que envolve o transporte público. Temos consciência do problema e estamos buscando alternativas para reduzir as aglomerações nos ônibus nos horários de pico. Após uma série de análises, verificamos que o escalonamento das atividades não-essenciais poderá ser uma medida importante, pois reduz a quantidade de usuários no transporte público entre 6h e 8h e entre 17h e 19h”, afirmou Edvaldo.

O prefeito destacou que a expectativa é que outros setores públicos também optem por escalonar o seu funcionamento, além do comércio e dos shoppings centers. “Dialogaremos com todos para chegarmos a uma boa estratégia que produza resultados efetivos no transporte público”, reiterou.

Medidas restritivas

Além das mudanças no funcionamento da Prefeitura, o decreto municipal manterá as medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, em conformidade com o decreto estadual. Desta forma, até o dia 7 de abril, a capital continuará com o toque de recolher das 20h às 5h. Além disso, nos dias 2, feriado da Sexta-Feira da Paixão, 3 e 4, praias e parques estarão fechados e serviços não-essenciais não poderão funcionar.

A nova resolução autoriza, também, a abertura de igrejas e templos religiosos neste sábado, 3, e domingo, 4, com capacidade máxima de 30%. Já o retorno das aulas presenciais nas redes pública e particular de ensino, foi adiado para 3 de maio. Estabelecimentos comerciais e supermercados deverão encerrar seus expedientes às 19h, como forma de garantir aos trabalhadores que se desloquem até suas residências.

Nos dias 2, 3 e 4, também estará proibida a prática de atividades esportivas coletivas em parques, praças e áreas de lazer, assim como a circulação de pessoas nestas localidades. Também fica proibida a realização de atividades econômicas da faixa litorânea e orlas. As atividades não-essenciais continuam proibidas no fim de semana, com exceção dos serviços de entrega de restaurantes, bares, lanchonetes e similares que estão autorizados a funcionar com o sistema delivery.

Vacina solidária

Outra medida que será instituída pela Prefeitura é a “Vacinação Solidária”, uma campanha para arrecadação de alimentos que serão distribuídos para a população mais necessitada, neste momento de pandemia. “Sabemos que muitas pessoas estão passando dificuldades e, por isso, queremos criar uma onda de solidariedade em nossa capital para ajudar aqueles que mais precisam. A partir de segunda-feira, dia 5, pedimos a todos que, ao irem se vacinar no drive-thru ou em uma Unidade Básica de Saúde, levem um quilo ou mais de alimentos não perecíveis para nossa campanha. Não é um gesto obrigatório, é voluntário, mas fundamental para que possamos ajudar a quem precisa”, destacou Edvaldo.

Fonte assessoria

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA