Sead e Fundat firmam parceria para ofertar mais serviços ao cidadão

01/04/21 - 06:01:14

Na manhã desta quarta-feira, 31, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) assinou um termo de cooperação técnica com a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) visando à oferta de mais serviços a população no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac). Assinaram o documento, o secretário George Trindade e a presidente da Fundat, Edivaneide Lima.

Com o termo de cooperação, o Ceac do Aracaju Parque Shopping contará com mais um órgão parceiro prestando seus serviços ao cidadão. A Fundat ofertará os seguintes serviços: curso de capacitação, vagas de emprego, carteira profissional e cadastro de curriculum. Em breve a emissão de Carteira de Identidade.

Para Edivaneide, é importante a parceria com a Sead pela ampliação de ofertas de serviços para a população prestados pela Fundat. Ressalta que com a presença no Ceac do Aracaju Parque Shopping, que considera um grande centro de atendimento ao cidadão, a fundação passa a ter nove unidades prestando seus serviços.

Com o termo de cooperação, o secretário George Trindade destaca a importância do Governo de Sergipe chegar mais perto do cidadão com a oferta de serviços prestados pela Fundat. “Com essa parceria Fundat e Ceac estamos facilitando serviços para quem precisa”, comemora.

Participaram da assinatura do termo de cooperação técnica a diretora geral do Ceac, Ana Paula Menezes, e Arnaldo Almeida, diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo da Fundat.

Com a Fundat, o Ceac do Aracaju Parque Shopping passa a contar com 7 parceiros prestando seus serviços ao cidadão. São eles: Banese, Detran, Deso, NAT, INSS, SSP e Fundat.

Fonte e foto Ascom/Sead