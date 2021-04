Vereador comemora aberturas de igrejas na Semana Santa em Aracaju









01/04/21 - 15:13:39

Durante a Sessão remota desta quinta-feira (1º) da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Fábio Meireles (PSC) parabenizou o governador do estado, Belivaldo Chagas, pelo no Decreto Estadual que autorizou o funcionamento das atividades religiosas todos os dias, obedecendo o horário do toque de recolher e o limite de 30% de capacidade de ocupação.

Fábio Meireles explicou que o Brasil é composto por cristãos e com a liberação da atividade religiosa em Sergipe, muitas pessoas poderão comemorar a páscoa na igreja. “De acordo com os últimos dados oficiais, há aproximadamente 22 milhões de evangélicos e 125 milhões de adeptos do catolicismo no Brasil. Em Sergipe o número também é alto, por isso a importância de liberar a abertura das atividades religiosas, principalmente nesta semana de páscoa”, afirmou.

O vereador parabenizou o governador Belivaldo Chagas por autorizar a abertura das igrejas nos próximos dias. “Na sessão passada eu fiz duras críticas ao Governo por não cumprir a Lei que tornou as atividades religiosas essenciais, mas hoje eu venho aqui parabenizar Belivaldo Chagas por permitir que os cultos religiosos aconteçam, pois a igreja é muito essencial à população. Que Belivaldo possa repensar e autorizar a abertura dos templos religiosos nas próximas semanas também, claro, seguindo todas as recomendações sanitárias e de segurança”, frisou.

O parlamentar cobrou ainda mais fiscalizações por parte do Governo. “Eu apoio o Governo delimitar uma quantidade de pessoas nos templos, apoio que todas as igrejas cumpram as regras. O que eu peço é que se houver templos que não estejam cumprindo as regras, eles sejam punidos, mas aqueles que seguem as determinações possam continuar com as reuniões. Saúde não é ausência de doença, é o bem-estar coletivo”, finalizou.

