ACÁCIA RIBEIRO, EX-VEREADORA DE LAGARTO, MORRE DE INFARTO NESTE SÁBADO









03/04/21 - 21:49:47

A ex-vereadora de Lagarto, Acácia Ribeiro, morreu na noite deste sábado (03) vítima de infarto. Acácia tinha 62 anos e atuava como secretária-adjunta da Assistência Social do Município de Lagarto.

Ela era irmã do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Luís Augusto Ribeiro e sobrinha do deputado federal Gustinho Ribeiro.

A senadora Maria do Carmo Alves, enviou sua solidariedade e pesar à família Ribeiro por essa perda inesperada, desejando que “Deus possa confortar amigos e parentes de Acácia neste momento de dor”.